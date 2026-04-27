2026年4月から自転車の交通違反に「青切符制度」が導入された。どのようなことに注意すればいいのか。弁護士の藤吉修崇さんは「イヤホン使用や信号無視などが取り締まり対象となり、知らなかったでは済まされない。反則金を納付すれば刑事処分は免除されるが、無視することだけは絶対にやめてほしい」という――。（第3回）※本稿は、藤吉修崇『交通トラブル六法』（KADOKAWA）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Aon_