次代を担う逸材たち〜アマチュア野球最前線第６回宮崎商・末田櫂帆＆山口暖人＆今村魁晟今年２月、プロ野球の宮崎キャンプに行った際、せっかくだからと小林西高校の二刀流・児玉哩臥（りいが／２年）の取材をお願いしていた。だが学校行事の都合で難しくなり、そのことを宮崎学園高の濱田登監督に話したところ、「宮商（宮崎商業高）に末田がいるじゃないですか。彼は実戦で使えますよ」とアドバイスをくれた。そんな濱田監督