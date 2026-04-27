スポルティーバの過去の人気記事をご紹介！ 本日は昭和に渋い存在感を放ったプロ野球選手たちの連載です。『昭和プロ野球の仕事人』木樽正明 編令和になった今も、ファンの記憶に残る「昭和プロ野球の仕事人」の過去のインタビュー素材を発掘し、その真髄に迫るシリーズ連載。今回は、剛腕から繰り出すシュートと珍しい名字で知られた木樽正明さんの太く短い鮮烈な球歴を振り返る（初出：2023年６月21日）。全文 >>> 「怪奇現象