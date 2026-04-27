PE-BANKは4月22日、 2026年のゴールデンウィークの過ごし方に関する調査結果を発表した。調査は2026年4月13日〜15日、全国の社会人(20歳〜60歳)300名を対象にインターネットで行われた。○最大連休日数「5〜7日」が最多も"連休格差"も顕在化2026年のGWの最大連休日数は、「5日〜7日」が41.3%で最多となった。一方で、「連休は無い」と回答した人も21.0%にのぼり、企業や職種による休暇取得の格差が浮き彫りとなっている。また、「8