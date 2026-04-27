指原莉乃が思わず漏らした「MCが究極に楽しくない」。その一言をきっかけに、“個室”トークは予想外の本音モードへ突入した――。25日に放送されたフジテレビのバラエティ番組『指原千夏』(毎週土曜24:45〜 ※関東地区ほか)に、東野幸治がゲスト出演。指原がMC業への率直な思いを語り、若槻千夏はかつてのバラエティ界の過酷さを告白。東野の独自すぎる仕事論も飛び出し、“ここでしか聞けない本音”が詰まった30分となった。指原