史上最大のIPO早ければ今年の6月にもイーロン・マスクが経営する宇宙開発企業の「スペースX社」が新規上場する見込みです。そして、上場時の時価総額が最大で2兆ドル（約320兆円）という過去に類を見ない金額となると目されています。なぜ、このような巨額の時価総額が見込まれているのでしょうか。スペースX社は、今年の２月に同じくイーロン・マスクが経営する「xAI社」と合併しました。この時点での評価額はスペースX社が１兆ド