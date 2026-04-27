AIが「ハッキングツール」にアンソロピックは2026年4月7日、新AIであるClaude Mythos Previewを発表した。だが「発表」はしたものの一般公開はしなかった。理由はMythosが有能すぎたためだ。もともと自動コーディングのために開発されたものだったが、その過程で、副産物として、強力なゼロデイ発見能力まで培ってしまった。「ゼロデイ」とはハッキング用語で、ソフトウェアやハードウェアの提供者が修正パッチなどの対抗策をいま