KISS OF LIFEのジュリーが視線を釘付けにしている。ファンも驚く衝撃衣装だ。【写真】「法律スレスレ」なジュリーの姿KISS OF LIFEの公式Instagramには4月23日、ジュリーの写真が複数投稿された。公開された写真のジュリーは、華やかなジュエリー装飾が際立つホワイトのレースボディスーツにデニムを合わせ、洗練されたグラムルックを完璧に着こなしている。ロングのウェーブヘアで成熟した雰囲気とスタイリッシュさを漂わせ、ステ