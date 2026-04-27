今話題の「財閥」企業いま、『教養としての三菱・三井・住友』（山川清弘、飛鳥新社、5刷）で話題になっている「財閥」は、明治時代から昭和初期にかけて日本にあった「巨大な企業グループ」のことです。名が知れた財閥は、三井（みつい）・三菱（みつびし）・住友（すみとも）・安田（やすだ）などです。明治維新という国家の転換期において、政府は「富国強兵・殖産興業」を掲げ、急速な近代化を急ぎました。その過程で、特定の