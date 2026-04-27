『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』が大ヒット中大型連休となるゴールデンウィークを先駆けて全国公開されたアニメ映画『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』が興行通信社調べによる動員ランキングで2週連続の1位に輝いた。累計成績は公開10日間で観客動員422万人、興行収入63億円を突破。公開規模は全国526館にもおよび、横浜のとある映画館では1日に59回上映されたことも大きな話題になっており、前作を上回るペースでの興収100