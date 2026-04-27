国内で250万人以上の競技人口を誇るバレーボール。世界を舞台に活躍する選手の台頭で、その裾野はかつてない広がりを見せるが、好事魔多し──中核組織に相次ぐ不祥事とその余波。日本バレーボール協会でいま、何が起きているのか──。【写真を見る】講演料や番組出演料に関する疑惑が生じた川合会長日本国籍を取得したのにパリ五輪に出場できなかった「昨年からの相次ぐ問題で揺れる日本バレーボール協会（JVA）ですが、今年度