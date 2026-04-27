あの無断流出とされた"行為動画"は、仕組まれたものだったのか──。キム・カーダシアンと母でマネジャーのクリス・ジェンナーが、元恋人でR＆Bシンガーのレイ・ジェイに対し、計700万ドル（約11億円）を請求する通知を送っていたことが明らかになった。【画像を見る】キムが手掛けたアンダーヘアを模した下着、レースの透け感あるウエアを着用したキムなどその内容は、長年の"流出被害者"という立場を揺るがしかねないものだ