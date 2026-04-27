◆米大リーグドジャース―カブス（２６日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２６日（日本時間２７日）、本拠地・カブス戦で「１番・ＤＨ」で先発出場し、１２試合＆６０打席ぶりとなる待望の６号を放った。５点リードの７回先頭で迎えた４打席目。２番手左腕ミルナーの初球８５・７マイルのシンカーを完璧に捉えると、１０９・８マイル（約１７６・７キロ）、角度２８