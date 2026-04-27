ニャンちゅうの声を30年つとめた津久井さんがALSにNHK・Eテレの番組から1992年4月に誕生し、子どもたちを中心に多くの人に愛されてきたキャラクター・ニャンちゅう。その声を30年以上つとめ、「ちびまる子ちゃん」など多くのアニメや舞台で活躍してきたのが、津久井教生さんだ。津久井さんが、意識はあるのに体が動かなくなる病気、ALS(筋萎縮性側索硬化症)の告知を受けたのは2019年9月のこと。2019年にALSの告知を受け、しばらく