内閣府の性暴力被害予防漫画が批判を集めた理由2026年4月21日に内閣府がXに投稿した、若年層の性暴力被害予防月間の漫画の内容が批判を集めている。漫画では性暴力だとされる4つのシーンが紹介されているが、うち2件は女性が加害者という設定になっている。性暴力の被害者には男性もいるが、は圧倒的に女性が多い。2026年4月20日に警察庁が公表した「犯罪統計資料」（2026年1〜3月分）によると、不同意性交等の「被害者」の男女比