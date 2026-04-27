26日夜、寒河江市の住宅密集地で住宅と小屋あわせて２棟が全焼し、1棟の一部焼ける火事がありました。けが人はいませんでした。26日午後7時40分ごろ寒河江市本楯四丁目の佐藤健人さん（33）の住宅敷地内にある小屋から火が出ていると住人から110番通報がありました。火は通報からおよそ6時間後に消し止められましたが、この火事で、佐藤さんの木造の小屋1棟が全焼したほか、木造2階建て住宅の一部が焼けました。また、敷地内にあっ