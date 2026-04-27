４月27日配信のNetflixシリーズ『地獄に堕ちるわよ』で、かつて一世を風靡した占い師・細木数子の10代から60代までを演じきった戸田恵梨香さん。賛否両論ある実在の人物を描き、公開前から大きな話題を呼ぶ今作。「細木さんのことをあまり知らなかった」という戸田さんに、撮影中なみなみならぬこだわりで監督と話し合ったポイントや、緻密な役作りについて伺いました。第一話の脚本を読んで衝撃を受けた――ドラマ『地獄に堕ちる