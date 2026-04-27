FA杯準決勝のチェルシー戦で競り合うリーズの田中碧＝26日、ロンドン（AP＝共同）【ロンドン共同】サッカーのイングランド協会（FA）カップ準決勝は26日、ロンドンのウェンブリー競技場で行われ、田中碧が所属するリーズはチェルシーに0―1で敗れ、決勝進出を逃した。田中は後半29分まで出場した。