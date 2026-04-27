自民党と中道改革連合が、衆院本会議での質疑を巡り、応酬を続けている。中道改革が求めた閣僚の出席が認められなかったことについて、重徳和彦国会対策委員長がＳＮＳで衆院議院運営委員会の決定を批判したためだ。自民は謝罪と訂正を求めている。個人情報保護法改正案などを審議した２１日の衆院本会議で、中道改革の山崎正恭氏は防衛装備移転３原則と運用指針の改定に関し、小泉防衛相に答弁を求めた。自民は「議題外」とし