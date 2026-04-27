日本道路交通情報センターによりますと、午前6時50分現在、北海道を走る道東自動車道の白糠インターチェンジと本別インターチェンジ間、また、日高自動車道の日高厚賀インターチェンジと新冠インターチェンジ間は、先ほどの地震による点検のため、いずれも上下線で通行止めとなっています。解除時刻の見通しは立っていないということです。