イランの外相がアメリカとの戦闘終結に向けた交渉を仲介するパキスタンを、前日に続いて再び訪問しました。イランメディアは26日、アラグチ外相がパキスタンの首都イスラマバードを訪れたと報じました。アラグチ外相は25日にもイスラマバードでパキスタンの首相らと会談していましたが、その後、いったんオマーンを訪れたうえで、再びパキスタン入りした形です。26日の訪問では、パキスタン軍トップのムニール元帥と協議し、アメリ