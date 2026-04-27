◇プロ野球ファーム・リーグ 東地区 ヤクルト 12-4 オイシックス(26日、ハードオフ新潟)ヤクルトのドラフト1位ルーキー・松下歩叶選手が、ファームで4試合連続ヒットを放ちました。自身にとって11試合目の出場となった、26日のファーム・オイシックス戦に「1番・サード」でスタメン出場した松下選手。3回に迎えた第2打席ではヒットを放ち、これで4試合連続安打を記録します。勢いそのままに4回に迎えた第3打席では、2アウト2、3塁