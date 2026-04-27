念願の地方移住。良いことがあれば、もちろん悪いこともあります。思わぬ事態に頭を抱えてしまうこともあるでしょう。人気観光地に移住したというある夫婦のケースから、移住者が直面する想定外の事態についてみていきます。「連休が来るのが怖い」…友人夫婦への複雑な胸中長野県の観光地に居を構える佐藤美咲さん（48歳・仮名）。5年前、夫の康夫さん（52歳・仮名）の転職に伴い、都内からこの街へ移り住みました。5,500万円を投