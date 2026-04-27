内閣府の調査によると、高齢者の約7割が現在の暮らしに「心配ない」と答え、手厚い年金制度に支えられている実態が明らかになっています。一方で、現役世代のなかには賃上げの恩恵を受けられず苦境に立たされている人も少なくありません。地方都市で実家暮らしをする28歳のシンジさんは、手取り18万円で必死に働きながら毎月5万円を親に渡しています。しかし正月に、年金暮らしの父親に「たかが5万円で……。GWまでに出て行け！」