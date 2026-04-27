俳優の渡辺謙さん（66）がインスタグラムを更新。「天才」とも称される歌手の玉置浩二さん（67）との肩を寄せた仲良しツーショットが話題となっている。【写真】「めちゃかわ」もじゃもじゃシルバーヘアの玉置浩二さん渡辺さんは、「念願の玉置浩二さんのライブへ。」とし、写真をアップ。写真では、ライブにかけつけた渡辺さんの隣に立ち、白髪パーマの髪型で笑顔を見せている"オフモード"の玉置さんの姿が見られる。また、渡辺さ