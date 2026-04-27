2025年6月10日、降りしきる雨の中。車の前で、身動きも取れずうずくまっている小さな命がありました。のちに「ニコちゃん」と名付けられるその子猫を見つけたのは、Xユーザー・保護ねこ ニコちゃん（@CatNiCo0410）さんのパートナー。猫初心者だった彼からの連絡を受け、命のリレーが始まったのです――。【写真】まるで別猫！？ ゴージャスな美猫になった姿に注目猫も動物も初めて…パートナーが下した決断その日、仕事帰りだった