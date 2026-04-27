黒い高級セダンが「対向車線」から追い越しし前で急停車静岡県警察は公式YouTubeチャンネル「静岡県警察公式チャンネル」で、地域の安全に関する動画を多数公開しており、なかには交通安全の啓発としてドライブレコーダー映像もアップロードしています。なかでも、2024年11月に投稿された「妨害運転は絶対禁止！」と題する映像は、同チャンネルで最多となる60万回の再生数を記録しています。その内容とは、いったいどのよ