ロンドンの中心部に、あの「東インド会社」の名を掲げる店が今も存在する――。だが、その実態は高級紅茶を扱うショップにすぎない。しかし、この名前の背後にあるのは、アヘン取引や植民地支配、飢饉を招いた過酷な搾取といった“帝国の闇”だ。 【画像】『盗まれた歴史』 イギリス移民2世のジャーナリストが「なぜ、自分たちは大英帝国について真実を教えられないのか」を問題提起して話題になった『盗まれた