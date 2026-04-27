なぜ国家は、わざわざ他国を支配しようとするのか――。ローマ帝国から大英帝国まで、歴史を振り返ると、人類は繰り返し「帝国」を築いてきた。その背景にある「３つの欲望」とは？ 【画像】『盗まれた歴史』 イギリスの移民2世のジャーナリストが「なぜ、大英帝国について教えられないのか」を問題提起して話題になった『盗まれた歴史』より、「帝国のなりたち」を紹介する。 なぜ国家は帝国を築こうと