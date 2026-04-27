＜シェブロン選手権最終日◇26日◇メモリアル・パークGC（テキサス州）◇6811ヤード・パー72＞海外女子メジャーの今季初戦は、最終ラウンドが終了した。【現地撮影動画】ネリー・コルダ、歓喜の池ダイブ！世界ランキング2位のネリー・コルダ（米国）が、トータル18アンダーに伸ばし、初日から単独首位の座を一度も譲らない完全勝利を達成。2024年に続く大会2勝目を挙げた。2位に5打のリードを持って臨んだ最終日は、4バーディ・2