◇ナ・リーグカブス−ドジャース（2026年4月26日ロサンゼルス）カブスの今永昇太投手（32）が、ドジャース戦に先発し、6回途中6安打5失点でノックアウトとなった。日本選手対決となった大谷翔平との対戦は、初回に四球の後、2回には右前打、5回には右翼線二塁打と打ち込まれた。過去の対戦では、大谷とは10打数1安打、3奪三振で被打率.100とキラーぶりを発揮していた。だがこの日は厳しい結果となった。今季はこの