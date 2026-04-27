数あるゴルフ漫画の中でも、アマチュアゴルファーの心理をここまでリアルかつコミカルに描いた作品は他にないかもしれません。いけうち誠一氏による『ゴルフは気持ち』は、スイング理論や劇的な対決ではなく、「ゴルファーの心の中」に焦点を当てた名作です。 大人気漫画『ゴルフは気持ち』第3話には、そんなアマチュアゴルファーの固定観念を覆す、残酷でリアルなエピソードが描かれています。 今回