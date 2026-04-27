スイングを難しくしてしまっている余分な動きとは 次は下半身のセットアップに移りましょう。まず、スタンスは肩幅か、やや広めに立ちます。体重は、左右とも足の裏の土踏まずの前の盛り上がった部分「母指丘」のあたりに乗せます。両ヒザを軽く曲げ、前から押されても倒れないよう前傾して立つと、自然に母指丘あたりに体重が乗ると思います。重心は左右ほぼ