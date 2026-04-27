巨大な大型船はどのようにつくっている？ 分割してつくる巨大船の造船工程 巨大な船は、ひとつの塊としてつくられるわけではありません。現代の造船では、船体を複数のブロックに分割し、それらを同時進行で製造して、それらを繋ぎ合わせる「ブロック建造法」が主流です。巨大な船体を扱いやすいブロックに分け、最後に組み上げていくという発想が、今日の建造法の基盤になっています。 各ブロックは、外板や内部の骨組みだ