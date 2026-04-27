佐賀県の有田焼に使われる青色の顔料「呉須（ごす）」は、2つの会社が製造してきましたが、担い手の高齢化などを理由に1つの会社に集約されました。伝統ある事業を引き継いだ34歳の思いに迫ります。 ■深海商店・深海宗佑さん「青って非常にシンプルだと思うのですが、それでも飽きさせないのが魅力かなと思います。」佐賀県有田町でおよそ100年続く陶磁器資材メーカー、深海商店に勤める34歳の深海宗佑さん。深