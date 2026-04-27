英政府米イラン戦争「終結後」も物価高騰は8カ月続く見通し 英首相首席秘書のジョーンズ氏は、米イラン戦争終結後も少なくとも8カ月間は燃料や食料品の価格高騰が続くとの見通しを示した。 今後数カ月はエネルギー、食料、航空運賃の価格高騰が続く可能性が高い。物価高はトランプ米大統領の中東での行動の結果だ。その影響は数週間でなく、数カ月にわたって現れる。物価高はホルムズ海峡が解除され紛争が沈静