米イラン2回目協議実現せず、イラン外相はプーチン露大統領と会談へ 米国の交渉団は土曜日にパキスタン首都イスラマバードを訪問する予定だったが、トランプ米大統領は「何もない話をするためだけに訪問するのは時間の無駄」として、交渉団の訪問を中止した。米国には切り札がある、話し合いたいなら電話をかけてこい。 イランのペゼシュキアン大統領は「脅威や海上封鎖の下で交渉に応じる気はない」と拒否、敵