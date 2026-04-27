春爛漫のこの季節、旬を迎えた初鰹はふっくらと身が引き締まり、さっぱりとした風味が絶品です。今回はE・レシピで人気の春のカツオレシピをランキング形式でご紹介します。食卓に旬の味をぜひ取り入れてみてください！■【人気レシピNo.1】薬味たっぷりでさっぱり！簡単！基本のカツオのたたき by 杉本 亜希子さん春といえばやっぱりこれ！管理栄養士・杉本 亜希子さん直伝の簡単！基本のカツオのたたきは、大葉・ショウガ・ニン