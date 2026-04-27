NPT=核拡散防止条約の再検討会議が開かれるアメリカ・ニューヨークで、被爆者団体などが核兵器の廃絶などを訴え行進しました。記者「ニューヨーク中心部を歩きながら、被爆者はもう出すなと声をあげています」NPT=核拡散防止条約の再検討会議が開かれるのを前に、日本から訪れた被爆者団体などが会議の会場となる国連本部まで行進し、核兵器の廃絶を訴えました。日本被団協濱住治郎 事務局長「NPT条約のあり方が問われる分