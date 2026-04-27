史上最悪の原発事故となったチョルノービリ原発事故から26日で40年、追悼式典が行われました。チョルノービリ原発からおよそ50キロ、避難民のための街としてつくられたウクライナのスラブティチで追悼式典が行われました。事故は、旧ソ連時代の1986年4月26日、チョルノービリ原発4号機が試験運転中に爆発、およそ35万人が避難を強いられることになったといわれています。4号機は鋼鉄製のシェルターなどで防護されていますが、廃炉
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