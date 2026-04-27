参院予算委員会は２７日、「内外の諸課題」をテーマに集中審議を開く。与党は今月７日の２０２６年度予算の採決にあたり、野党に「予算成立後に集中審議を行う」と約束していた。野党はイラン情勢で国民生活に影響が出ているとして、経済対策の裏付けとなる補正予算の編成を求め、攻勢を強める構えだ。立憲民主党の水岡代表は２４日、予算委に向け、「今の情勢の中で働く人たちの声を生かす形で審議に臨みたい」と都内で記者団