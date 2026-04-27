◇米女子ゴルフツアーシェブロン選手権最終日（2026年4月26日米テキサス州メモリアルパーク・コース＝6811ヤード、パー72）5打差の単独首位で出たネリー・コルダ（27＝米国）が4バーディー、2ボギーの70で回り、通算18アンダーで初日からの首位を守り完全優勝を飾った。24年以来2度目の大会制覇でツアー17勝目、メジャー3勝目。日本勢では勝みなみ（27＝明治安田）と竹田麗央（23＝ヤマエグループHD）が4アンダーで12