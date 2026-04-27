【WRC 世界ラリー選手権】第5戦 ラリー・イスラス・カナリアス（4月23日―26日）【映像】車がひっくり返る衝撃アクシデント（実際の様子）スペインのカナリア諸島を舞台に開催されたWRC（世界ラリー選手権）第5戦「ラリー・イスラス・カナリアス」。日本人ドライバーの勝田貴元が史上初めてポイントリーダーとして迎え、注目を集めた同大会だが、冒頭のSS1から車が転覆する衝撃のアクシデントが発生した。ラス・パルマスのグ