カジュアルイタリアン「カプリチョーザ」は2026年4月27日、池袋駅直結の複合ビル「IT tower TOKYO」内に、「カプリチョーザ 池袋IT tower TOKYO店」を新規オープンします。オープニング価格でお得に！ オープニング記念のキャンペーンとして、5月15日まで、樽生スパークリングワインは110円、ハウスボトルワイン（赤・白）は通常価格2030円のところ、550円で楽しめます。そのほかにもドリンクバーが110円になるなど、ノンアルコー