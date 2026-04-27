イライラしやすい、気分が落ち着かない、なんとなく疲れやすい――それを性格や忙しさのせいだけにしていませんか。実は心の安定は、食べ方や栄養の偏りにも左右されます。東京農業大学で栄養について長年研究し、医師としても活動する田中越郎氏の新刊『医者が教える 栄養学的に正しい最高の食事術』をもとに解説します。ストレスには「レバー」がおすすめ誰しも平穏な精神状態でいたいはずです。平穏な精神状態のときには、脳は