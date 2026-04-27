人間は「考える葦である」と言われるように、あれこれと思考してしまう生き物。悩みの原因も、つい考えすぎてしまうからだ。では、思考を持たない植物なら毎日を軽やかに生きられるのか？雑草の生態を参考に、気分が乗らない朝の最適な行動を考える。※本稿は、植物学者の稲垣栄洋『雑草は、なぜ何度でも生えてくるのか』（ポプラ社）の一部を抜粋・編集したものです。人間だけがいつまでもつらい過去を引きずる理由仕事でミスを