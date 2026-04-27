ニッシンジャパン株式会社は、カーボン製ライトスタンドの最上位モデルを4月28日（火）に発売する。製品名は「スーパーライトスタンド LS-6C-Pro」。 2019年1月発売の「LS-65C」の設計を見直し、1kg未満の重量を維持しながら、脚部に2段伸縮構造を採用した。最大ポール径28mmは同じだが、脚部径は16mmから19mmへと大径化している。 2段伸縮とポール径の構成を見直すことで、低重心化も実現