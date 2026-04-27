「これをやっておいて」だけでは、人は動いても考えない。単調な作業に見える仕事ほど、「何のためか」が見えなければ、部下は自分を歯車だと感じてしまうのです。では、どうすればいいのでしょうか？SNSでビジネススキルについて情報発信を行い、総フォロワー数が37万人を超え、『コンサル時代に教わった仕事ができる上司の当たり前』の著者である「にっしー社長」こと西原亮氏に教えてもらった、誰でも「しごでき」になれる令