◇ナ・リーグメッツーロッキーズ（2026年4月26日ニューヨーク）メッツ・千賀滉大投手（33）が26日（日本時間27日）、本拠地でのロッキーズ戦とのダブルヘッダー第2試合に先発。2回2/3を3安打4四死球、3失点で降板した。当初は25日（同26日）に登板予定だった千賀だが、試合は降雨のため順延。中8日で今季5度目の先発マウンドに上がった。初回は2番・グッドマンをフォークで空振り三振に仕留めるなど8球で三者凡退。だ