東京・千代田区の首都高速で車が炎上しました。26日午後9時20分ごろ、首都高速5号・池袋線下りの飯田橋出入り口付近で「車が燃えている」と通報がありました。火は約1時間後にほぼ消し止められ、けが人はいませんでした。運転手は「走行中に異音がして停車したところ、エンジンルームから火が出た」と話しているということです。